北韓遊覽車翻覆墜橋 中國外交部：32名中客罹難

中國央視曝光北韓中客團車禍畫面，一輛遊覽車四輪朝天翻覆，現場下著大雨，大批醫護人員在現場救援。（圖擷自YouTube）

2018-04-23 16:23

〔即時新聞／綜合報導〕北韓傳出重大交通意外，一輛滿載中國遊客的遊覽車昨晚在大雨中翻覆橋下，造成重大傷亡，中國外交部指出，車禍導致32名中國遊客和4名北韓工作人員遇難，另有2名中客重傷命危。

綜合中國媒體報導，中國外交部表示，昨晚位於北韓西南方的黃海北道發生一起嚴重交通事故，一輛遊覽車昨晚從北韓南部城市開城返回平壤途中，失控翻覆至橋下，整輛遊覽車四輪朝天，造成車內滿載的中國遊客重大傷亡；中國外交部指出，車禍導致32名中國遊客和4名北韓工作人員遇難，另有2名中客重傷命危，目前已派出醫療團隊緊急赴北韓，協助搶救傷患等相關工作。

中國《央視》也曝光車禍現場畫面，只見一輛藍色遊覽車四輪朝天翻覆，現場下著大雨，大批醫護人員在現場救援，場面十分混亂。

根據北韓消息網站《NK NEWS》報導，有消息人士透露，遊覽車疑似天候不佳發生意外，當時該路段正下著大雨，意外發生路段正在施工，疑為配合北韓領導人金正恩本週與南韓總統文在寅舉行高峰會而趕工中，消息人士也說昨晚間10點許平壤的街道上出現多輛救護車疾駛而過，稱這情形「相當罕見」。