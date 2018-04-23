印度空軍演習 可及中國印度洋基地

印度政府消息人士透露，印度空軍最近在「天威」（Gagan Shakti）大規模軍演，執行東、西海岸遠程打擊演練。圖為印度空軍的蘇愷30MKI。（歐新社）

2018-04-23 17:16

〔中央社〕印度政府消息人士透露，印度空軍最近在「天威」（Gagan Shakti）大規模軍演，執行東、西海岸遠程打擊演練，驗證中國在印度洋的基地和部署都在印度戰機打擊範圍。

「今日郵報」（Mail Today）引述匿名印度政府消息人士談話報導，印度空軍戰機在「天威」演習的深入海洋打擊任務中，確認中國印度洋的「珍珠鍊」，也就是中國在印度洋範圍內的軍事基地或港口及其他部署，都在印度空軍打擊範圍內。

這名政府消息人士說，在空中加油下，印度空軍戰機執行空中任務的距離可超過2000公里。

印度政府消息人士指出，印度空軍在演習中，派出蘇愷30MKI（Su-30MKI）從印度南部坦米爾那都省（Tamil Nadu）坦賈武爾（Thanjavur）、蘇魯爾（Sulur）兩空軍基地起飛，並攜帶射程達300公里、可攜帶核子彈頭的「布拉莫斯」（BrahMos）巡弋飛彈，在麻六甲海峽、九度海峽（Nine Degree Channel）及西部海域的各假想目標進行模擬攻擊。

80%的中國商船都會行經九度海峽前往中國港口，印度政府消息人士說，空軍透過這項演習，表明印度可以主宰印度洋地區，對付包括中國在內的任何軍事活動。

中國軍艦、潛艦近年來不斷以到亞丁灣執行反海盜任務為由，出沒印度洋，讓印度倍感威脅。

報導引述消息人士指出，「天威」演習還展示印度空軍，有能力完全阻止中國海軍在印度西部戰線幫助巴基斯坦的企圖，可在中國海軍艦隊試圖進入本區域的航道時將之扼殺。