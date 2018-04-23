強國抵制美國商品會怎樣？ 紐時：會害慘中國勞工

中國若抵制美國產品，最後可能會害到中國勞工。圖為北京的蘋果專賣店。（歐新社）

2018-04-23 18:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國對中國多種貨物加徵關稅，又制裁中興通訊，導致中國輿論出現抵制美國商品的聲浪，但若仔細觀察中美兩國的經貿關係，就能發現此舉將害慘中國勞工，並且損害中國的經濟能力。

據《紐約時報》報導，美國日用品生產商寶僑（Procter & Gamble），在江蘇港口城市太倉設有大規模的製造和物流中心，同城市裡還有Nike的亞洲最大物流中心。事實上，當地一共有40多家美國企業設廠，包括美國空氣清淨機大廠Honeywell、石油龍頭埃克森美孚等等。

於是在這座人口將近100萬的都市，居民經濟成長速度遠高於中國平均，人均收入比上海還要高，更在2017年蟬聯中國10大最具幸福感的縣級市第一名，無數太倉居民都開著日本車到美商工廠上班。

在寶僑工作13年的中國員工認為，中國民眾對美企沒有深仇大恨，再加上美企為中國人帶來方便的生活，所以貿易問題應該不會很大才對。然而，部分中國官媒不斷叫囂，強調在關稅貿易戰發動後，中國很可能會以數億消費者的力量進行反抗。此外，微博也出現抵制蘋果手機的言論。

不過，雖然中國過去用過類似手段懲治日韓與菲律賓，但若對象是美國產品時，可能會變得十分困難，因為蘋果、星巴克、Nike、雪佛蘭在中國大受歡迎。更麻煩的是，這些產品有很多都是中國勞工製造的，根據中國美國商會的統計，在800多間美企裡，有超過3分之1的中國員工超過1000人。

除了勞工之外，美國也向中國提供大量投資。使得中國經濟得以發展，從1990年至2017年間，美方就投入中國超過2500億美元（約新台幣7.37兆元）。另一個讓中國政府掣肘的原因，就是許多美商正與他們合作重要項目，例如沃爾瑪與IBM正和京東與北京清華大學攜手，提升中國的食品安全。

然而，中國還是有抵制美國商品的可能，回顧2012年在中日領土爭議中，中國民眾砸毀日本商店與汽車經銷據點，導致日本汽車銷量好幾年都受到影響。2016年發生中菲領土問題，中國網路商城決定不再販售菲律賓果乾。2017年中韓薩德爭端，南韓樂天在中國的80多家商店，則被迫關門。

中國最近攻擊的目標，則是將台灣與西藏標為國家的西方企業。另外，中國政府也有可能找到不影響消費者的方式，例如對波音加徵報復性關稅、停止向IBM或微軟購買技術，或者透過政策監管找美商的麻煩。但研究公司Gavekal Dragonomics的分析師Ernan Cui認為，中國無論怎麼抵制美國，最後都會讓自己受傷。