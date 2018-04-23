3歲女童受困澳洲荒野 17歲狗狗救她一命！

澳洲3歲女童奧羅拉（Aurora）在荒野受困16個小時，家中養的17歲澳洲牧牛犬麥克斯（Max）一直跟著她，並指引人們前來拯救小女孩。（圖擷自昆士蘭警局臉書）

2018-04-23 14:13

〔即時新聞／綜合報導〕狗狗果然是人類最好的朋友！澳洲3歲女童奧羅拉（Aurora）20日走失，在荒野中受困16個小時，還好家中養的17歲澳洲牧牛犬麥克斯（Max）一直跟著她，還指引人們前來拯救小女孩，狗狗最後被昆士蘭警局封為榮譽警犬。

據《BBC》報導，奧羅拉當時走失在灌木叢中，當局隨即派出超過100名人力展開大規模搜尋，卻始終一無所獲。最後是女童的祖母班尼特（Leisa Marie Bennett）彷彿聽到小孫女的叫喊聲，判斷是距離家裡約2公里遠的山丘上傳來。

班尼特說，她立刻朝山頂衝去，結果麥克斯突然出現引領著她到孫女身邊。奧羅拉雖然在攝氏15度的夜裡度過一晚，但她躲在岩石下還有狗狗陪伴，因此並無大礙，只有一些輕微的割傷而已。

警方稱讚對麥克斯稱讚不已，因為3歲的小孩獨自在荒野過夜想必會又冷又害怕，但有狗狗在女童身邊提供溫暖，所以帶來了好的結果。雪梨大學動物行為教授麥格里維（Paul McGreevy）說，年老的狗狗特別重視與人類之間的接觸，所以這就是為什麼麥克斯陪在小女孩身邊的原因。