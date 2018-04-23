得不償失！她帶「免費點心」下機... 被慘罰1.5萬

得不償失！美籍女子泰德勒克帶「免費點心」下機，卻被慘罰1.5萬元，女子向海關解釋那只是達美提供的點心，還是遭開罰、並被取消全球入境許可。（法新社）

2018-04-23 14:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國科羅拉多州一名女子泰德勒克上週三（18日）搭乘達美航空班機從法國返美，她將機上當天發放的「餐後點心」蘋果帶下機，並於明尼亞波利斯（Minneapolis）機場轉機，不過這名女子入境時未主動向海關申報，最後遭開罰500美元（約新台幣1.5萬元），且被取消全球入境許可（Global Entry Status）。

綜合外媒報導，泰德勒克（Crystal Tadlock）表示，當天她將空服員裝在塑膠袋內的蘋果放入隨身行李中，打算待會轉機時再拿出來充飢，不過當她在明尼亞波利斯轉機時，卻未向海關申報自己有帶新鮮水果，且剛好被海關人員隨機抽查行李。

泰德勒克指出，裝在印有達美航空塑膠袋內的蘋果被海關人員發現後，她向對方表示自己可以丟掉或吃掉卻被拒絕，她向海關解釋那只是達美提供的點心，不料海關卻反問，「去法國貴不貴」、接著表示，「這趟旅程在你被開罰500美元後，會變得更貴！」

泰德勒克提及，自己除了被罰前，還失去了全球入境許可的資格，未來她再也無法以低風險旅客的身分，獲得快速通關許可來入境美國。泰德勒克對於海關人員明明就知道這顆蘋果是達美發的，卻仍要開罰的舉動感到失望，打算對當地法院申訴這張罰單。

對此，達美航空則表示，呼籲旅客遵守美國海關及邊境保護局的規定；美國海關暨邊境保護局發言人也指出，所有農產品入關前皆必須申報，海關人員只是依規定行事。

女子泰德勒克將蘋果裝在印有達美航空商標的塑膠袋中。（圖擷自YouTube）