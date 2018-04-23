北韓中客團車禍畫面曝光！遊覽車翻落橋下恐逾30死

中國央視曝光北韓中客團車禍畫面，一輛遊覽車四輪朝天翻覆，現場下著大雨，大批醫護人員在現場救援。（圖擷自YouTube）

2018-04-23 13:30

〔即時新聞／綜合報導〕北韓傳出重大交通意外，中國外交部指出，該交通事故造成中國遊客重大人員傷亡，有消息指出恐造成逾30人死亡，中國官媒也曝光車禍現場照片，一輛遊覽車在大雨中翻覆，場面混亂。

綜合中國媒體報導，中國外交部發布緊急聲明指出，昨晚位於北韓西南方的黃海北道發生一起嚴重交通事故，該起事故造成中國遊客重大傷亡，目前已連夜啟動應急機制，展開善後工作，但中國外交部並未透露是何種交通事故，以及詳細的人員傷亡數字，中國央視在中午的新聞中曝光車禍現場照片，一輛遊覽車四輪朝天翻覆，現場下著大雨，大批醫護人員在現場救援的畫面。

根據北韓消息網站《NK NEWS》報導，有消息人士證實，一輛滿載中國旅遊公司員工的遊覽車失控從橋上摔落，整輛車翻覆在橋下，恐超過30死，中國官媒的推特稍早也PO出一輛觀光巴士在北韓發生墜橋意外的消息，但該則推特隨即遭到刪除。

消息人士表示，這輛遊覽車當時正從南部城市開城返回平壤途中，疑似天候不佳發生意外，當時該路段下著大雨，消息人士透露，晚間10點多平壤的街道上出現多輛救護車疾駛而過，稱這情形「相當罕見」。