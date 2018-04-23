猛！ 他遭蛇吻、熊啃、鯊魚咬 最後成功活下來了...

美國科羅拉多州20歲小伙子麥克威廉斯（Dylan McWilliams），陸續遭到蛇吻、熊啃、鯊魚咬，但仍然生龍活虎地到處走透透。圖為麥克威廉斯指著他被鯊魚襲擊的海域。（圖擷自「Dylan McWilliams」IG）

2018-04-23 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國科羅拉多州20歲年輕小伙子麥克威廉斯（Dylan McWilliams），平常喜好戶外活動，結果陸續遭到蛇吻、熊啃、鯊魚咬，但到現在仍然生龍活虎地到處走透透。

據《BBC》報導，麥克威廉斯3年前在猶他州徒步旅行時，在小徑上以為自己踢到了一棵仙人掌，定睛一看竟然是響尾蛇。當時17歲的他決定不去醫院，因為他覺得只是「乾咬」而已，響尾蛇並沒有釋放毒素，但其實還是有些許毒液進入到他體內，所以往後幾天他陷入病懨懨的狀態。

隨後在去年7月時，麥克威廉斯於科羅拉多州野外露營，當他醒來時赫然發現自己的頭被黑熊啃著，麥克威廉斯為了捍衛生命隨即展開反擊，猛戳黑熊的眼睛直到牠被嚇走，但這位年輕人已經滿頭鮮血。當地國家公園管理處在隔天早上捕獲黑熊，經過檢測後證實熊爪上有麥克威廉斯的血液，而且這隻公熊重達300磅（136公斤）。

到了今年4月19日，麥克威廉斯在夏威夷海灘跳進海水中游泳，突然感到有什麼東西撞到腿上，他連忙踢了這個不明物體至少一腳，緊急游上岸後才發現被鯊魚咬到鮮血直流。這隻鯊魚被認為是一條約2公尺長的虎鯊，其獨特的咬痕讓麥克威廉斯需要縫7針。

面對自己的奇妙經歷，麥克威廉斯表示他一直都很喜歡動物，而這些危險事件只是他在錯誤的時間出現在錯誤的地方，自己並不會責怪鯊魚、黑熊和響尾蛇。