金正恩要拚經濟了？ 專家分析：推中國式經濟改革

北韓領導人金正恩近日宣布停止核試，並說北韓勞動黨的「新戰略路線」是「社會主義經濟建設」。（法新社）

2018-04-23 08:15

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩近日宣布停止核試，並說北韓勞動黨的「新戰略路線」是「社會主義經濟建設」。分析對此認為，這可能預告，金正恩雖然不會公開宣布，但將在北韓推動更多中國式經濟改革。

北韓《朝中社》報導，金正恩日前宣布，北韓不再進行任何核子和飛彈試驗，並提到「社會主義經濟建設」一詞多達56次。「韓國風險評估小組」（Korea Risk Group）成員蘭科夫（Andrei Lankov）分析，這代表金正恩「基本上」有意「繼續推行他正積極實施的中國式經濟計畫」，不過他認為，金正恩將不會公開把計畫稱為經濟改革。

蘭柯夫預測，金正恩將在基礎建設注入更多投資，並進行產業改革，包括讓國有企業享有更多自主權，並允許國企管理者擁有更大權力來維持獲利。此外，金正恩還可能推動農業發展，「基本上」讓土地私有化。

《法新社》報導認為，在金正恩領導下，平壤可能默默允許市場機制在北韓經濟扮演更重要角色。中國和越南這兩個鄰近國家提供金正恩參考範例，兩國都是由共產黨執政，但擁抱資本主義，而一黨專政體系卻未受影響，甚至還因國家更繁榮進一步鞏固黨的地位。

南韓東國大學（Dongguk University）的北韓研究教授高有煥（Koh Yu-hwan）則分析，平壤想「快速進行第四次產業革命」，也就是由數位科技引發的產業變革，「藉此讓國家經濟起飛」。