尼加拉瓜年金改革示威衝突 迄今已超過20人喪生

2018-04-23 02:04

〔中央社〕人權組織今天表示，尼加拉瓜18日爆發示威抗議年金改革迄今，已有超過20人在和警方的衝突中喪生。

尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）計畫改革年金制度，引發示威抗議。

人權組織「尼加拉瓜人權中心」表示，確切的死亡人數仍在查證中，但至少已有20人喪生。

尼加拉瓜政府20日表示，在首都馬納瓜和其他城市的2天示威中，造成10人喪生。這是官方迄今最後一次統計數字。

尼加拉瓜人權中心指出，政府的統計數字並未計算20日之後廣泛暴力衝突造成的傷亡。