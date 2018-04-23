田納西州餐廳槍擊4死 英雄顧客奪槍解危機

2018-04-23 01:20

〔中央社〕美國田納西州警方表示，一名打赤膊只披著綠外套的男子今天凌晨在納希維爾市附近鬆餅屋行凶，開槍打死至少4個人並槍傷兩人，在一名大膽顧客奪走他的槍枝後逃逸。

路透社報導，這名男子持有一把據描述像AR-15攻擊步槍的槍枝，於凌晨3時30分之前不久犯案，在納希維爾市（Nashville）東南郊區安蒂奧克鎮（Antioch）鬆餅屋（Waffle House）的停車場開槍，殺害兩個人。

警方說，他隨後進入餐廳對顧客開槍，殺害一人並槍傷另一人，這名傷者後來也不治。

一位顧客藏在洗手間附近，趁機撲向嫌犯，奪走他手中的步槍。

警方發言人阿倫（Don Aaron）說：「槍聲已經停止，因此他決定撲向槍手，竟然真的把攻擊步槍奪走，他將槍擲過櫃檯，那時槍手就跑了。」

阿倫說，這位29歲的奪槍「英雄」可能救了許多人的性命。凶嫌據稱用來犯案的AR-15步槍是美國重大槍擊案件中常用的武器，殺傷力甚強。

槍手所使用車輛登記的車主是伊利諾州摩頓鎮（Morton）的29歲居民倫金（Travis Reinking），警方已將他列為槍擊案的關係人。據信他住在案發現場附近公寓，警方正在搜捕，有人看到據信是倫金的男子出現在附近樹林，他打赤膊，只穿著褲子。

警方表示，這起槍擊案還有另兩人受傷送醫，醫院表示，他們的情況危急。

據警方告訴有線電視新聞網（CNN），犯案槍手脫掉他的外套後逃走，目前還不清楚他是否有其他武器。地方媒體報導，附近發生第二起槍擊事件，可能與鬆餅屋的事件有關。

警方警告，這名男子可能仍有武器，極為危險，請居民留在家中，保持警戒。