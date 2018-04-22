哈佛研究：孕婦、兒童愛喝汽水 會導致低智商發展

2018-04-22 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國哈佛大學的最新研究發現，孩子若吃太多甜食，或是母親在懷孕期間攝取過多糖分、喝汽水，都會影響他們在智力測驗中的表現，大量食用水果的兒童，在智力測驗中的得分，遠高於食用人工糖的孩子。

根據《每日郵報》報導，哈佛這項發表在《美國預防醫學雜誌》（American Journal of Preventative Medicine）的研究顯示，高糖分對孩子的傷害，早在他們還在母體內時就開始，研究人員收集1999年至2002年間，麻薩諸塞州逾1000位孕婦以及幼童的飲食資料，並連同所有幼童在3歲與7歲時，所測得的智商數據加以分析。

研究發現，懷孕期間的婦女每日糖分建議攝取量為15公克，但許多孕婦食用含有甜味劑的高度加工食品，或是飲用汽水，攝取的糖分量高達50公克，這些孕婦們在記憶力與解決問題之能力的表現上，得分均低於健康飲食的媽媽們，孩子們亦有相同的問題。

研究指出，兒童每日糖分建議攝取量同樣是15公克，許多吃下過量糖分的孩童，在3歲時，其神經傳遞系統在大腦與受器之間所展現出的運動能力，差於健康飲食的孩童；7歲時他們在口語表達能力上，特別是在詞彙數量上的表現，差於愛吃水果的小孩。

哈佛大學公共衛生學院的首席研究員茱莉安娜（Juliana Cohen）表示，孕婦或兒童的家長需要更瞭解自己或孩子們的飲食習慣，這項研究係供全國學校營養午餐與婦女、嬰兒及兒童營養計畫參考，在飲食中增加水果比例、降低糖分佔比，與改善兒童認知能力呈正相關。