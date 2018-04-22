阿富汗選民中心爆炸已知48死112傷 IS宣稱犯案

喀布爾警察局長阿敏說，炸彈客是鎖定前往選民中心登記選民身分的民眾發動攻擊。（美聯社）

2018-04-22 21:30

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗首都喀布爾一個選民登記中心今（22）日遭自殺炸彈客攻擊，造成至少48死、112傷。極端組織「伊斯蘭國（IS）」已宣稱是他們幹的。

《美聯社》報導，喀布爾警察局長阿敏（Daud Amin）說，炸彈客是鎖定前往選民中心登記領取選民身分證明的民眾發動攻擊。爆炸威力相當巨大，不僅附近幾輛車遭到波及，連數英里外的房屋窗戶也被震破。

警方目前已封鎖爆炸現場，只允許救護車進出。當地電視台畫面顯示，有上百位焦急的民眾聚集在醫院附近，試圖尋找親人的下落。

IS已在其「Aamaq」通訊社發布聲明，宣稱是他們的旗下成員犯案，並說這場攻擊是針對什葉派「叛徒」。

阿富汗將於10月舉行國會大選，不定期發動恐攻的IS和塔利班都反對民主選舉，希望在阿富汗建立嚴苛的伊斯蘭統治模式。據當局說，負責守衛阿富汗2個選民登記中心的3名警察，上週遭武裝分子殺害。

另外，巴格蘭省（Baghlan）首府普勒胡姆里（Puli Khomri）今日也遭到路邊炸彈攻擊，造成至少5人遇難、4人受傷。