慶祝英女王92歲大壽 70歲王儲台上叫「媽咪」引白眼

查爾斯王子在音樂會台上叫起了女王一聲「媽咪」，隨即引來女王一陣白眼。（法新社）

2018-04-22 21:27

〔即時新聞／綜合報導〕英國女王伊莉莎白二世周六慶祝92歲生日，不僅舉辦音樂會請來眾多歌星獻唱，英國官方也鳴放了62響禮炮祝賀。有趣的是，70歲查爾斯王子在音樂會台上叫起了女王一聲「媽咪」，隨即引來女王一陣白眼。

綜合媒體報導，伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）周六（21日）慶祝92歲生日，並於當晚出席皇家阿爾伯特音樂廳（Royal Albert Hall）的壽辰音樂會，會中眾星雲集，請來了知名搖滾歌手史汀（Sting）、英國國寶級歌手湯姆瓊斯（Tom Jones）、爵士歌手傑米卡倫（Jamie Cullum）還有澳洲女歌手凱莉米洛（Kylie Minogue）等人，為女王慶賀。女王的兒子查爾斯王子、孫子威廉王子及哈利王子與未婚妻梅根（Meghan Markle）都出席這場盛宴。

當音樂會尾聲，查爾斯王子上台向母親祝賀時，一開始稱女王為「女王陛下」，緊接而來卻是一聲「媽咪」，女王俏皮地給他個白眼、再微笑以對，直率的反應引來全場哈哈大笑；查爾斯還打趣地說，女王絕對想不到自己92歲了還能跟70歲的兒子同台，場面相當溫馨有趣。

除了舉辦音樂會祝賀女王壽辰外，英國官方也依傳統在倫敦塔橋鳴放62響禮炮，皇家騎兵衛隊也不惶多讓，在海德公園（Hyde Park）鳴放了41響禮炮，皇室也在推特上推了數張女皇年輕時的照片。

伊麗莎白二世生於1926年4月21日，1952年登基時才25歲，目前已在位66年，為全球在任最久、年紀最大的君主，共歷經英國13任首相，會面過12位美國總統；除了生日當天的活動外，英國官方另外還為女王舉辦了「女皇壽辰巡遊」（Trooping the Colour），通常落在6月的第2個星期六。

查爾斯王子於周五的大英國協首腦會議上獲得53個成員國領導人同意，將擔任大英國協下任元首。