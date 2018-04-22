習近平將於本月底會晤印度總理

2018-04-22 19:52

〔即時新聞／綜合報導〕今日中國外交部長王毅公開向記者宣布，中國國家主席習近平將於4月27日至28日在中國國內會晤印度總理莫迪（Narendra Modi）。

根據《新華社》報導，中國外交部長王毅與印度外交部長史瓦拉吉（Sushma Swaraj）會談後決定，中國國家主席習近平與印度總統莫迪會在4月27日至28日，於中國武漢進行非正式的會晤。

近年來由於西藏問題，中印關係一直十分緊張，除了本月底之外，印度總理莫迪在今年6月還會再次訪問中國，參與由中、俄兩國領導的上海合作組織高峰會。