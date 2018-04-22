傳奇拳王將獲平反？ 川普推文表示「正在考慮特赦」

首位非裔重量級拳擊冠軍傑克‧強生在1913年被控訴運送1名白人女性跨越州界，因違反禁止州與州之間販運婦女的曼恩法案（Mann Act）而遭起訴。（資料照，美聯社）

2018-04-22 19:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普週六在個人推特（Twitter）上表示，在聽了好萊塢巨星席維斯史特龍（Sylvester Stallone）跟他說的故事之後，他正在考慮特赦已故知名非裔拳擊手傑克‧強生（Jack Johnson）。

川普週六推文表示，好萊塢巨星席維斯史特龍跟他說了關於拳擊冠軍傑克‧強生的故事，並讚揚「他的功勳非常偉大，他的人生也非常的複雜且具爭議性」，川普說，近年來有許多人十分關注特赦傑克‧強生的議題，「而我也正在考慮要特赦他」。

傑克‧強生是史上首位非裔重量級拳擊冠軍，從1908年起至1915年，稱霸重量級拳擊界長達7年，甚至在1910年擊敗前任拳王詹姆斯．J．傑福瑞斯（James J. Jeffries）。然而，傑克‧強生卻在1913年被控訴運送1名白人女性跨越州界，因違反禁止州與州之間販運婦女的曼恩法案（Mann Act）而遭起訴。

但由於當時種族歧視問題嚴重，傑克‧強生曾在1910年擊敗白人前任拳王的事蹟，更挑起了美國白人的憤怒，傑克‧強生在受到審判之前告訴他的律師，「在聽到證據之前，這12名陪審團員就有11位認為我該被判終身監禁，剩下1位則認為我該被吊死。」最後傑克‧強生因此案入獄服刑1年，出獄後，1946年在1場車禍中去世，享壽68歲。

近年來，許多非裔或拳擊相關的人士皆致力於傑克‧強生名譽的平反，英國的重量級拳王路易斯（Lennox Lewis）曾說，「拳王阿里（Muhammad Ali）的貢獻十分深刻，而傑克‧強生則是先驅」。美國共和黨聯邦參議員麥肯（John McCain）也認為傑克‧強生的名譽，在多年前被1個種族主義的動機給毀了。