韓航會長老爸為惹禍千金道歉 宣布2女辭職下台

大韓航空會長趙亮鎬今（22）日為2個女兒趙顯娥和趙顯玟的爭議行徑道歉，並表示2女將立即辭去管理職務。（路透）

2018-04-22 19:10

〔即時新聞／綜合報導〕大韓航空會長趙亮鎬今（22）日為2個女兒趙顯娥和趙顯玟的爭議行徑道歉，並表示2女將立即辭去管理職務，離開韓航。

綜合外媒報導，趙亮鎬的聲明一開頭就先向受到其家人醜聞影響的南韓民眾和韓航員工道歉，「作為大韓航空的會長和一名父親，我對女兒們的失誤感到非常抱歉，這一切都是我的責任和過錯。」他說，他的2個女兒將被剝奪所有職務。

趙亮鎬說，韓航將強化董事會的管理，推出專業經理人制度，以「翻開新的一頁」；韓航任命專業管理人員、旗下KAL Hotel Network的CEO Suk Tai-soo，出任韓航副會長。

趙顯娥和趙顯玟先後爆發「堅果門」和「潑水門」醜聞。趙顯娥2014年因不滿空服員送上堅果的方式，怒斥並喝令對方下跪道歉，最後要求機長將飛機開回登機門，趕座艙長下機。去年被判10個月有期徒刑，緩刑2年，上月出任KAL Hotel Network社長。

趙顯玟則被踢爆在會議上，因不滿廣告公司主管的回答，朝對方動粗潑水，目前正停職接受警方調查。

另外，趙亮鎬20、21日疑似為他的首爾辦公室加裝隔音設備，被認為可能是為了防止辱罵員工時被聽到。韓航澄清，所有管理人員辦公室都在進行裝修，但不涉及隔音。