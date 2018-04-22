南北韓高峰會 預計網路同步直播

南韓總統文在寅和北韓國務委員長金正恩的高峰會將於27日在板門店南韓一側「和平之家」舉行，青瓦台準備在網路平台上讓媒體和一般公民在行動裝置上實時同步觀看南北韓高峰會談的情況。（美聯社）

2018-04-22 18:23

〔中央社〕南韓青瓦台負責與國民溝通的首席秘書尹永燦今天在記者會上表示，青瓦台準備在網路平台上讓媒體和一般公民在行動裝置上實時同步觀看南北韓高峰會談的情況。

南韓總統文在寅和北韓國務委員長金正恩的高峰會將於27日在板門店南韓一側「和平之家」舉行，金正恩將首度踏上南韓土地。

南韓聯合新聞通訊社報導，尹永燦說，這次會談將進行實況轉播，為此準備了實時資訊傳輸系統，為板門店新聞室、京畿道高陽市韓國國際展覽中心（KINTEX）的主新聞中心（MPC）、都羅山出入境現場辦公室提供線上採訪支援。

根據韓聯社日文網站，這次南北韓高峰會將有來自34國或地區、348個新聞機構的858名外國記者到南韓採訪報導。

尹永燦表示，為了打造一次與民同行的高峰會，政府準備了由國民上傳圖片和影片表達心願、添加標籤的網路活動等，張根碩、鄭雨盛等演員積極參與，普通公民也踴躍參加。會談後將聽取民眾意見，讓更多國民關注並形成共識。