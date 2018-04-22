漢堡裡有蟲不稀奇 德推出「蟲漢堡」熱銷歐洲

吃漢堡的時候吃到蟲，大部分人的反應應該都是將漢堡丟掉，或是投訴製造商，但德國1家漢堡公司卻反其道而行，推出1款由蠕蟲製成的漢堡。（圖翻攝自bugfoundation網站）

2018-04-22 20:43

〔即時新聞／綜合報導〕吃漢堡的時候吃到蟲，大部分人的反應應該都是將漢堡丟掉，或是投訴製造商，但德國1家漢堡公司卻反其道而行，推出1款由蠕蟲製成的漢堡。

綜合媒體報導，德國漢堡公司「Bugfoundation」推出的這款「蟲漢堡」裡面添加了富含蛋白質的水牛蠕蟲，佐以洋蔥、生菜等配料，上市後馬上風靡荷蘭與比利時的漢堡界，吃過的人也表示，一開始雖然會擔心，但吃過之後卻發現十分好吃！

「Bugfoundation」的創辦人之一歐澤爾（Baris Özel）表示，自己與合夥人會想到這個點子，是因為去東南亞旅行，發現在當地吃昆蟲是很常見的事，才創造出了「蟲漢堡」，歐澤爾也分享漢堡熱銷的訣竅，「必須製造出1款賣相好看，從外觀上看不出蟲子的漢堡，人們通常會因為漢堡的美味被吸引」。

除了德國的「蟲漢堡」之外，美國也有1間漢堡餐廳為了噱頭，每年4月都會推出1款奇特的漢堡，今年竟然在漢堡裡加進了1隻烤得酥脆的斑馬狼蛛，限量僅有18份，蜂擁而來的客人還得先抽籤，抽中了才能吃。