凱特王妃將升級阿姨！ 英媒：琵琶懷孕預產期10月

英國凱特王妃的妹妹琵琶‧密道頓（右二），去年5月與金融家馬修斯（James Matthews，左二）完成終身大事。今日傳出琵琶已懷孕12週。右一為琵琶的公公大衛‧馬修斯。（路透）

2018-04-22 18:12

〔即時新聞／綜合報導〕英國凱特王妃的妹妹琵琶‧密道頓（Pippa Middleton），去年5月與金融家馬修斯（James Matthews）完成終身大事，英媒今（22）日指出，琵琶已懷孕12週，預產期為今年10月。

多家媒體引述《週日太陽報》（The Sun On Sunday）指出，今年34歲的琵琶與42歲的丈夫馬修斯在獲知即將迎接第一個孩子後相當興奮，他們在上週接受12週超音波檢查後，向親友分享這個喜訊。

友人透露，「當琵琶發現自己懷孕時，她激動萬分和狂喜」，而即將生下第3胎的劍橋公爵夫人，即凱特王妃，是繼馬修斯後，第2位獲知琵琶懷孕消息的人。

友人說，「很自然的，琵琶的大姊凱特，以及她的父母，麥可和卡洛兒（Michael and Carole Middleton ）是第一批收到喜訊的人，他們都很興奮。」

這名友人說，琵琶和馬修斯自去年成婚以來，一直渴望建立家庭，「他們一直很想要孩子」。

此前，琵琶的公公、74歲的大衛‧馬修斯（David Matthews）被控強姦未成年少女，目前正在接受檢警調查，但他強烈否認指控。