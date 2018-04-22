韓美「關鍵決斷」軍演 將舉行兩週

南韓聯合新聞通訊社報導，一位軍方官員今天表示，代號「關鍵決斷」（Key Resolve）的韓美年度聯合軍事演習將於明天啟動，歷時兩週。（歐新社）

2018-04-22 17:06

〔中央社〕南韓聯合新聞通訊社報導，一位軍方官員今天表示，代號「關鍵決斷」（Key Resolve）的韓美年度聯合軍事演習將於明天啟動，歷時兩週。

關鍵決斷的想定是北韓襲擊南韓的狀況，用電腦模擬等方式進行聯合指揮所演習（CPX）。南韓與美國往年於3月初進行關鍵決斷演習，但今年因2月的平昌冬季奧運會而延後。

報導說，關鍵決斷演習分前後兩部分，前半部演習是假設北韓襲擊南韓時進行的韓美聯合防禦演練，後半部是在假設韓美攜手反擊的情況下進行的演習。南韓軍方表示，往年參與演習的兵力約1萬2200人，今年人數大致類似。

前半部演習結束後，韓美通常暫停演習，對演習成果進行評估，今年的評估預計將於27日進行，恰巧是南韓總統文在寅與北韓國務委員長金正恩的高峰會當天。

這意味著韓美可能在南北韓高峰會舉辦時暫停聯合演習。對此，南韓軍方表示，韓美將深入探討前半部演習成果，然後決定是否在南北韓峰會當天再啟動演習。

韓聯社19日報導，南韓合同參謀本部議長鄭景斗和駐韓美軍司令布魯克斯（Vincent Brooks）之前已討論南北韓高峰會當天是否繼續演習。南韓軍方消息人士表示，兩人將繼續協商，只要確定演習達到一定成效，將決定是否彈性調整日程。

報導說，代號「鷂鷹」的韓美聯合軍演已於1日啟動，仍在進行中。「鷂鷹」是動用實際兵力和裝備的野戰訓練演習，今年有1萬3500名美軍官兵參加。

今年的「鷂鷹」演習規模較2017年縮小，且美軍減少向朝鮮半島出動戰略武器。有分析認為，這是因為南北韓、北韓美國高峰會在即，韓美盡可能避免刺激北韓。