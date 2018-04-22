狂！12歲男童和媽媽吵架 偷刷家人的卡去峇里島玩4天

澳洲12歲男童和媽媽吵架後拿走家人的信用卡，直接飛到峇里島度假4天放鬆心情。峇里島海灘示意圖。（路透）

2018-04-22 16:28

〔即時新聞／綜合報導〕12歲離家出走會去哪裡？澳洲這位男童超級狂，在和媽媽吵架後竟然拿走家人的信用卡，直接飛到峇里島度假4天放鬆心情！

綜合外媒報導，12歲的德魯（Drew，化名）偷拿信用卡後，也不忘哄著奶奶給他護照，緊接著就研究了飛往峇里島的航空公司，想找到可以讓12歲小孩獨自搭乘而不用父母同意的班機，最後發現澳洲航空是他的首選。

萬事俱備後，他某天出門時向父母謊稱自己要去上學，但其實是去車站搭火車前往機場，背包裡還裝著足夠的換洗衣物。抵達雪梨機場後，德魯使用了自助結帳服務，這讓他不必與任何航空公司的人打交道。

德魯坦承，他當時其實有些擔心，因為機票錢有點太便宜了。但他搭機到澳洲伯斯再轉機到印尼峇里島丹帕沙的過程中，完全沒有人詢問他為何獨自旅行，只需要有效的護照和學生證件證明他已經12歲就好。

德魯的母親艾瑪（Emma）後來被通知孩子不在學校，驚慌得馬上通報失蹤，此時德魯已經在峇里島四季酒店入住，還向櫃檯謊稱他正在等姊姊前來，只是提前入住而已。艾瑪發現小孩出現在峇里島時差點嚇傻，最後只能搭飛機去島上帶回德魯。