IS前首都驚見「萬人塚」 估計埋了200具遺體...

伊斯蘭國（IS）過去據點「首都」拉卡市（Raqa）最近被發現，竟有約200具屍體的萬人塚。圖為摩蘇爾日前發現疑似萬人塚。（美聯社）

2018-04-22 14:13

〔即時新聞／綜合報導〕伊斯蘭國（IS）過去據點「首都」拉卡市（Raqa）最近被發現，竟有包括武裝分子和平民在內約200具屍體的萬人塚，目前已被當地政府證實，正在將屍體挖出。

綜合外媒報導，拉卡過去被伊斯蘭國當作首都，去年10月遭美軍支持的敘利亞民主力量（Syrian DemocraticForces）趕出當地，當局最近發現當地一座足球場的地底被IS作為萬人塚，該足球場位於醫院附近。

拉卡市民委員會（Raqa Civil Council）一名資深官員艾爾艾朗（Abdallah al-Eriane）表示，目前已有近50具屍體從萬人塚中挖出，估計該萬人塚約可容納200具遺體。

艾爾艾朗表示，「這顯然是唯一可以用來埋葬的地方，且這是在匆忙中完成的。」他補充，「一些屍體上標有武裝分子的名單，而平民多半只有名字沒有姓氏。」

敘利亞和伊拉克最近接連在IS過去佔領的地區發現了集體墳墓，敘利亞軍隊2月發現了一個集體墓穴，該萬人塚約放了30多具遺體，其後敘利亞軍隊也陸續發現了另外2個類似的墳墓。