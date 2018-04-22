見中國人亂丟垃圾 中共黨員怒罵「支那」、「臭支」

微博用戶「潔潔良」看到參加中國漫威活動的民眾亂丟垃圾，痛斥根本就是「臭支」、「支那」，網友肉搜後赫然發現她竟是中共黨員。（圖擷自微博）

2018-04-22 14:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國人將「支那」視為侮辱國家的名詞，但最近一名微博用戶「潔潔良」發文時砲火猛烈，她看到去參加中國漫威活動的民眾亂丟垃圾，痛斥這根本就是「臭支」、「支那」，因而引起網民群起肉搜，結果竟查出她畢業於遼寧師範大學，目前在廈門大學讀研究所，而且還是中共黨員。

綜合中媒報導，潔潔良先是在微博PO出滿地垃圾的場景，直斥「惡臭你支」、「素質呢？」隨後又罵這些民眾是「傻逼國人」，有些網友見狀連忙私訊，提醒她不要用不好聽的言語謾罵，結果潔潔良當場變成小老師，反嗆「China」就是「支那」，還冷言嘲諷前來規勸她的女網友「支妹」。

網民受潔潔良所激怒，紛紛肉搜她的真實身分為何，赫然發現她過去在遼寧師範大學就讀時，就已是中共黨員，畢業後因為優秀表現被保送到廈門大學讀研究所，並當上廈大2015級碩士生第3黨支部書記。

廈門大學對此回應，校方非常重視「潔潔良」微博用戶的言論爭議，事發後已立刻成立工作小組著手調查，證實該用戶正就讀廈大環境與生態學院研究所。廈大強調，目前校方已展開處理程序，將依照黨紀和校紀嚴格處罰該名學生。