太瞎！郵差稱「工作壓力大」 藏1.7萬郵件懶得送...

美國一名郵差藏了1.7萬封信沒送出，遭警方逮捕。（美聯社）

2018-04-22 13:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約一名53歲郵差葛曼史（Aleksey Germash）最近被發現，16年來竟藏了1萬7000多封信在個人置物櫃、家中或車上，遭聯邦調查局（FBI）查獲時竟表示，郵件數量令他「工作壓力過大」，才會做出這樣的事。

綜合美媒報導，葛曼史是紐約布魯克林郵差，他已在美國郵政署（USPS）工作16年，涉嫌私藏1萬7000件未送達郵件。他被FBI逮捕時表示，雖然他有上萬封郵件沒有確實送出，但他保證有把「重要」的郵件送交給民眾，說法令當局相當傻眼。

根據調查，葛曼史最早藏的信件可以追溯到2005年，他的車上藏有約10000封信、家裡藏了6000封，置物櫃也有約1000封信，數量相當驚人。葛曼史供稱，會囤積這些信，是因為他要遞送的信件太多了，讓他壓力很大。

葛曼史已被紐約警方依蓄意持有郵件逮捕，有報導分析，他可能面臨5年監禁，以2.5萬美元（約台幣73萬元）交保，他的律師21日拒絕評論，葛曼史本人也聯繫不上。

事實上，美國郵差藏信未送出的事件並不罕見，2016年10月到去年9月，美國郵局調查1364起員工盜信案件，並逮捕了409名員工。