命運大逆轉！醫院抱錯嬰兒 富家女淪街頭乞討

盧西亞（左）卡蒂亞（右）因醫院誤抱，導致命運交換長達30年。（圖擷自臉書《The Siberian Times》）

2018-04-22 12:55

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯一名母親加諾娃（Zoya Tuganova）1987年剖腹產下一名女嬰，而醫院疑似同時搞混另一名女嬰，讓她帶著非親生的孩子回家，在富裕的環境下撫養長大，而其親生女兒卻被接到貧困的鄉村家庭成長，靠乞討生活。

綜合外媒報導，俄羅斯車里雅賓斯克（Chelyabinsk）醫院在30年前調亂2名女嬰，讓一名母親圖加諾娃的親生女兒盧西亞（Luciya）被送至貧困家庭長大，自己則抱回對方女兒卡蒂亞（Katya）在物質充裕的家庭生活，並接受良好教育，擁有穩定工作。而盧西亞因膚色和養育家庭不同，養父便認為妻子對他不忠，而誤殺一名村民坐牢；其養母也因無法接受外界輿論，便成天酗酒至死。盧西亞和其他兄弟姊妹只好淪至街頭行乞度日，最終被送往孤兒院。

現年72歲的圖加諾娃一直認為卡蒂亞非其親生女兒，她早在30年前就向醫院反應，沒想到院方卻指稱她「精神有問題」，並要求她接受精神檢查。直到去年，圖加諾娃透過DNA鑑定才證實，醫院確實誤抱嬰兒。但事隔30年，法官認為已經無法找到當時涉案的人，僅判醫院需賠償100萬盧布（約48萬台幣）。

事後卡蒂亞協助養母找尋親生女兒，圖加諾娃表示，一看到盧西亞就發現和自己相似之處，並強調，不管是親生還是養育30年的，我都會支持我的女兒。盧西亞也坦言，現在已有自己的家庭，雖然生活一樣困苦，但即便在原生家庭長大，也不一定能活得很好。