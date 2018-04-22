因應中國威脅！ 五角大廈前官員：美應派航母繞行台灣

美國國防部貿易安全政策前副次長布萊恩（Stephen Bryen）指出，美方應派出航空母艦繞行台灣，讓中國明白美國航母戰鬥群就是台灣的保護盾。圖為今年3月拜訪越南的卡爾文森號航空母艦。（美聯社）

2018-04-22 10:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部貿易安全政策前副次長布萊恩（Stephen Bryen），於《亞洲時報》（Asia Times）撰文指出，為了因應中國在台海日益增加的威脅，美方應派出航空母艦繞行台灣，讓中國明白美國航母戰鬥群就是台灣的保護盾。

布萊恩表示，今年3月時，卡爾文森號航空母艦被派往越南，但他認為更應該要派去繞行台灣，因為這將讓中國領導人了解美台之間的友誼，而且此舉還能強化西太平洋防務。布萊恩說，台灣不僅位於第一島鏈的中心，更毗鄰琉球群島和沖繩，而美國在沖繩島上有嘉手納空軍基地，超過2萬名美軍及眷屬在當地生活。

但從去年以來，中國已在台灣周遭進行將近30次的軍事演習，除了戰機繞台之外，還讓遼寧號航母艦隊進入台灣海峽，更在該海域展開實彈演習。布萊恩認為，這已和1996年的台海飛彈危機十分類似。

布萊恩指出，假如台灣遭到中國打壓，那麼日本將以前所未有的狀況接觸到中國的海空軍力，進而影響沖繩和其他駐日美軍基地。因此他強調，雖然派出卡爾文森號前往越南，是因為南海具有重要戰略意義，但台灣無疑更為重要。

布萊恩說，中國人很可能認為，美國之所以會在南海航行軍艦、讓航母訪問越南，主要是為了挽回面子，而不是一個嚴肅的挑戰。因此向中國發出明確訊息的最快速方式，就是讓美國航空母艦戰鬥群航向台灣，中國自然就會明白此舉背後所代表的涵義。

布萊恩同時建議，美國必須以防禦聯盟的方式協助西太平洋盟友，以彌補中國力量不斷增長的巨大差距。例如，美國必須迅速加強台灣的空軍和海軍能力，不久前的潛艇技術轉讓確實是朝著正確方向邁進，但中國也從歐洲獲得的幫助，因此若讓日本再向台灣提供更現代化的潛艇技術，那麼會讓事情容易的多。