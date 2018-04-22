北韓宣布停核試 外界仍存疑

2018-04-22 09:34

〔即時新聞／綜合報導〕北韓在昨天宣布，將立即暫停核試驗和導彈試驗，取消其核試驗場地，轉而追求經濟增長與和平，但外界對北韓此次聲明，仍抱持懷疑態度。

綜合媒體報導，昨日北韓發出的聲明表示，將凍結核試、關閉豊溪里核試場，外界認為，此舉顯示北韓領導人金正恩有意在與南韓、美國總統舉行元首峰會前，先降低北韓與南韓及美國間的緊張關係。

根據《經濟日報》報導，南韓國立外交院教授申英哲表示，北韓的聲明，使全世界寄望北韓在峰會之後會有所轉變。但他也指出，北韓此次聲明，並未表明是否有意去核武化，從宣告內容來看，北韓立場似乎並未真正改變

根據《聯合報》報導，北京「盤古智庫」高級研究員梁亞濱說，北韓暫停核導試驗為營造與南韓、美國高峰會和平氛圍，似乎有利於未來朝鮮半島的和平穩定，但從目前北韓宣布的措施相當於「凍結」核武，而非美國要的「放棄」核武。

根據《BBC》報導，英國廣播公司（BBC）刊出美國科學家聯盟（FAS）兼任資深研究員、時事雜誌「外交家」（Diplomat）資深編輯潘達（Ankit Panda）認為，北韓宣告暫停核試驗和導彈試驗，根本不用付出什麼成本，他指出，北韓可以隨時輕易反悔，像是北韓在1999年也屈就於一項暫停飛彈試射的限令，但卻在2006年背棄其諾言一樣。