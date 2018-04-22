不滿印度人體味 強國夫婦大鬧共享車

2018-04-22 09:56

〔即時新聞／綜合報導〕一對中國裔夫婦日前在新加坡搭乘汽車共乘「GrabShare」，上車後不滿車內另一名印度乘客身上發出體味，便用中文辱罵對方，更質問司機為什麼要載印度人。

據《中國報》報導，一對中國裔夫妻因不滿共乘車GrabShare上的印度乘客身上有體味，便大罵司機，「為什麼要迫使他們和印度人同車」，隨後又拿起手機拍該名印度乘客，令她感到被羞辱。

臉書社團《All Singapore Stuff》將這起事件曝光後，新加坡網友紛紛痛批，「又要便宜又要一流」、「人家都不介意和你人豬同車」。

  • 一對中國裔夫妻於新加坡搭乘共乘車，因不滿同車印度人體味，便拿起手機拍攝羞辱。（圖擷自臉書《All Singapore Stuff》）

    一對中國裔夫妻於新加坡搭乘共乘車，因不滿同車印度人體味，便拿起手機拍攝羞辱。（圖擷自臉書《All Singapore Stuff》）

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