美前第一夫人芭芭拉喪禮 4前總統到場致意

小布希推著布希到場。（美聯社）

2018-04-22 08:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國前第一夫人芭芭拉．布希（Barbara Bush）當地時間17日過世，享耆壽92歲，週六在德州休士頓的聖馬丁聖公會教堂（St Martin's Episcopal Church）舉行私人葬禮，包括布希、小布希、柯林頓、歐巴馬等4名美國前總統都參加。

綜合外媒報導，昨天美國總統川普並未到場，由妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）代表出席，白宮表示，川普沒出席葬禮，是考量「避免因加強維安而造成擾亂」。

芭芭拉的另名兒子、前佛州州長布希（Jeb Bush）在喪禮上追憶母親，「母親讓我們學會了真誠和誠實，她是世界上最好的榜樣」，並感謝母親用智慧、幽默和堅強撫養了6個孩子，17個孫子和7個曾孫。

另外曾為老布希撰寫回憶錄的歷史學家梅查姆（Jon Meacham）也在致詞時形容芭芭拉是率直、令人舒服、堅定及誠實的人，過去布希也曾告訴梅查姆，「她（芭芭拉）是家庭的磐石，是家庭的領袖」。

芭芭拉葬在老布希總統紀念圖書館後方的私人墓園，長伴在女兒羅賓的墓旁，羅賓過世時僅3歲，當年因血癌過世。

民眾夾道為芭芭拉哀悼。（路透）

歐巴馬到場。（歐新社）

川普妻子梅蘭妮亞。（歐新社）

美國前總統柯林頓（白髮）與妻子希拉蕊。（歐新社）