龍馬的故鄉高知 開辦博幕末維新博覽會

「土佐長宗我部鐵砲隊」以復古火繩槍，為坂本龍馬紀念館新館開幕擊發禮砲。（記者林翠儀攝）

2018-04-22 06:19

〔駐日特派員林翠儀／東京21日報導〕日本明治維新今年屆滿150週年，「龍馬的故鄉」四國高知縣舉辦的「幕末維新博覽會」第2幕21日正式開幕，預定至明年一月底閉幕。推翻德川幕府的主力「薩長土肥」鹿兒島、山口、高知、佐賀四縣知事齊聚一堂，為博覽會及坂本龍馬紀念館新館開幕剪綵。

1867年德川幕府第15代將軍，將政權交還給天皇，稱為「大政奉還」，隔年明治天皇發表「五條御誓文」為「明治維新」的起點，這2個日本近代史上極為重要的分界點，先後於去年及今年屆滿150周年。高知縣去年以幕末維新為題材舉辦博覽會，從去年三月至今年四月二十日為止的第1幕，今年起跑的「幕末維新博」第2幕，開設了25個會場，希望能再創觀光熱潮。

主會場為坂本龍馬紀念館的新館及經過1年改裝的舊館，高知縣知事尾崎正直邀請鹿児島県知事三反園訓、山口県知事村岡嗣政及佐賀県知事山口祥義同台，為21日的開幕剪綵，四縣舊名土佐藩、薩摩藩、長州藩及肥前藩，簡稱「薩長土肥」，150年前聯手推翻幕府，現在則是聯手推銷觀光。

高知縣立坂本龍馬紀念館於1991年開館，當初收藏資料僅有數十件龍馬書信及文物複製品，多年下來，經過館方收集及相關人士的捐贈，目前文物超過千件，其中龍馬書信真跡多達17件，是眾多龍馬迷們的朝聖的地點。

這次新館和舊館改裝後重新開幕，最引人注目的展示品為去年剛出土的坂本龍馬親筆信真跡。這封信是龍馬在1866年十二月寫給他的兄長坂本權平的家書，信件總長度推算約6公尺，5800多字，也是龍馬已出土的100多封書信中最長的一封。龍馬在信中向兄長提他在同年一月於京都伏見遇襲的「寺田屋事件」，還有幕府第一次對長州發動討伐的情形。

龍馬這封家書的手抄本早已出土，但真跡一直下落不明，2016年底一位住在北海道的男性表示持有書信原本，去年經過鑑定確定為真跡，不過男性持有的真跡只有書信的前半部，約佔全部的4成，高知縣原本編列1330萬圓（約合台幣367萬元）收購，但持有者最後決定免費捐贈給館方收藏。

持有者的祖父從龍馬的後代取得這份家書，龍馬曾計畫移居北海道，但因1867年「近江屋事件」遇刺身亡無法實現，他的養子坂本直後來到北海道任職，坂本家也移居北海道，所以書信才會流傳到當地。