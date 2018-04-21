土耳其7度延長緊急狀態 禁止所有罷工、遊行

土國國會在本週表決，7度延長國家緊急狀態，總統艾多根表示，勞工罷工會影響國家對抗恐怖主義，因此將禁止勞工罷工與示威。（法新社）

2018-04-21 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其在2016年7月發生政變，當局也隨後宣布土國進入緊急狀態。政變雖然早已結束，但土國國會在本週表決，將延長緊急狀態延長。總統艾多根則表示，在緊急狀態下，勞工不准許罷工、遊行示威。

根據《路透》報導，經過本次表決，土國的緊急狀態將再延長3個月，這是第7度的延長。延長緊急狀態也將賦予土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）與執政黨，不需透過國會即可以有立法及限制權利、自由的能力。

在緊急狀態下，所有的罷工、示威抗議、公民不服從，都將因國安要求，遭到禁止。

延長緊急狀態飽也因而受人權團體與西方國家批評，土國最主要的商業遊說團，土耳其商人與企業家總會（TÜSIAD）本週呼籲政府，盡早結束緊急狀態。

艾多根向土耳其對外經濟關係總會（DEIK）表示，國家的緊急狀態原先僅影響恐怖份子，但現在緊急狀態所規範的勞工罷工，是政府對抗恐怖主義的阻礙。土國政府曾在西北大城布爾薩（Bursa），阻止勞工罷工。

艾多根也說：「我國的商業人士稱國家的緊急狀態須被取消，這點讓我們非常沮喪。為了我國的和平，我們將繼續延長緊急狀態，甚至到第10次。」