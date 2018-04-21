英女王92歲大壽！倫敦鳴放禮炮 史汀等歌手獻唱

英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）今天喜迎92歲大壽。（資料照，美聯社）

2018-04-21 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）今天喜迎92歲大壽，英國倫敦市中心特別鳴放禮炮，慶祝女王生日，而伊莉莎白二世女王也將出席倫敦的慶祝音樂會。

綜合媒體報導，英國女王伊莉莎白二世即將慶祝92歲大壽，英國王室特別在官方推特（Twitter）發布數張女王年輕時的照片，並宣布今晚於英國倫敦皇家亞伯特音樂廳（Royal Albert Hall）舉行慶祝音樂會。

音樂會演出歌手包括知名搖滾歌手史汀（Sting）、經典歌手湯姆瓊斯（Tom Jones）、澳洲女歌手凱莉米洛（Kylie Minogue）等人，BBC電視台與廣播電台直播。

英國女王每年都會慶祝兩次生日，一次是她真正的生日4月21日，另一次則是6月第二個星期六的官方生日。在真正生日當天，英國女王通常都會選擇與家人私下慶祝，而在每年的官方生日時，英國女王都會出席倫敦的閱兵儀式。

英國王室特別在官方推特發布數張女王年輕時的照片，並宣布今晚於英國倫敦皇家亞伯特音樂廳舉行慶祝音樂會。（圖擷取自The Royal Family Twitter）

英國女王伊莉莎白二世即將慶祝92歲大壽，英國王室特別在官方推特發布數張女王年輕時的照片。（圖擷取自The Royal Family Twitter）