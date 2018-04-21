與敘利亞政府達協議 大馬士革郊外3000叛軍向北撤

敘國叛軍在與政府達成協議後，約有3200名叛軍與其家屬，今日開始從大馬士革東北方開始撤離至敘國北部。（法新社）

2018-04-21 21:41

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞叛軍在與政府達成協議後，今（21）日從大馬士革東北方開始撤離至敘國北部。估計共有3200名武裝份子，與其家屬向北撤離。

綜合外媒報導，敘國總統阿塞德為維護首都大馬士革的安全，上週已將大馬士革郊外的叛軍最後主要據點東古塔區（Eastern Ghouta）收復。

敘利亞國媒體今日指出，叛軍大馬士革40公里的東卡拉蒙區（Eastern Qalamun）與政府達成協議，將與其家屬，離開艾魯海巴（Al-Ruhayba）、傑魯德（Jayrud）和艾納西里亞（Al-Nasiriya），並遷移至敘利亞北部的伊德利卜（Idlib）與賈拉布魯斯（Jarablus）。

叛軍則表示，在俄羅斯越來越密集的砲轟下，叛軍被迫進行談判。

敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，在協議達成後，巴士已駛入東卡拉蒙區。

在驅逐叛軍後，阿塞德也將目標轉往流竄伊斯蘭國（IS）勢力的首都南部。敘國政府軍也在近日，為了清除聖戰士，針對位於首都南部的雅穆克（Yarmouk）巴勒斯坦難民營進行轟炸。