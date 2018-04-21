前富比世記者爆料：川普為登富豪榜 假扮「發言人」扯謊！

前富比世（Forbes）雜誌記者葛林柏格20日在美國《CNN》晨間節目接受專訪時爆料，美國總統川普在開始政治生涯之前，曾為了登上富比世富豪榜，裝成「John Barron」打電話向他謊報資產。（資料照，彭博）

2018-04-21 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕前富比世（Forbes）雜誌記者葛林柏格（Jonathan Greenberg）20日在美國《CNN》晨間節目接受專訪時爆料，美國總統川普在開始政治生涯之前，曾為了登上富比世全球富豪榜，向他謊報資產。

綜合媒體報導，葛林柏格在訪談中指出，1984年是他連續第3年編撰富比世雜誌的「富比世400」（Forbes 400）排行榜，在他整理全美最有錢的40位富豪名單時，他接到了一位自稱川普集團高層的「約翰．巴倫」（John Barron）來電，在電話中吹捧川普的個人資產，並聲稱川普已經繼承了當時還在世的父親大部分財產。

葛林柏格說，他最近重新翻出這段電話錄音後才驚覺，這位「約翰．巴倫」其實就是川普本人假扮的，葛林伯格說，川普甚至改變他原本說話的語調，裝出紐約腔，他很訝異自己當年竟然沒有看穿川普的騙術。

富比世雜誌每年均僱用多名專業記者，追蹤全球可能被列入名單人士的行動，估算他們的淨資產，淨資產至少要有1億美元以上，才有機會進入富豪榜。而對於葛林柏格在節目上的說法，白宮與川普都未有評論或回應。