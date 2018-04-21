96歲阿嬤上高中超好學！夢想當幼稚園老師

帕拉西奧斯從小家境清寒，一直沒機會就學，直到現在年屆百歲才慢慢接觸各種課程。（圖擷自YouTube）

2018-04-21 13:10

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥一名高齡96歲的阿嬤帕拉西奧斯（Guadalupe Palacios），因為生活困苦，一直沒有機會就學；直到近年她開始報名課程，希望能一步步完成當「幼稚園老師」的夢想！

根據《Inside Edition》報導，帕拉西奧斯家境清寒，她犧牲了童年玩樂和讀書的時光，到田裡耕作以分擔家計；長大後她有過2段婚姻，為養活6名孩子，她必須到市場賣雞肉；因此一直沒機會到學校唸書。

到了92歲那年，帕拉西奧斯報名了識字課程，她開始學習認字和寫字，接著短時間內又完成了小學和中學課程，她興奮表示「現在我能寫信給男朋友了」！

現在帕拉西奧斯則進入一般高中就讀，和青少年們成為同學，積極地參與化學、數學、舞蹈等課程。帕拉西奧斯透露，已經完成了100歲前完成高中學位的目標，現在她希望有朝一日能成為一名「幼兒園教師」。

帕拉西奧斯在92歲那年報名了識字課程，開始學習認字和寫字，現在甚至能寫信給男朋友。（圖擷自YouTube）