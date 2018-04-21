有洋蔥！17歲小媽媽生死胎 抱兒屍返家照顧拍照貼網...

2018-04-21 10:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州1名17歲女子潔克森（Zariah Jackson），當地時間上月14日，產下一具死胎，但她不捨孩子被處理掉，決定帶他回家，佯裝寶寶仍活在世上，並將母子互動拍照上傳社群網站，引發網友討論。

綜合媒體報導，潔克森時常在社群網站，曬出寶貝兒子凱（Jeremiah Kai）的萌照，並透露為人母的喜悅，但弔詭的是，照片中的小男嬰，始終緊閉雙眼、嘴唇發紫，完全不像一名出生沒多久的寶寶該有的健康模樣，讓部分網友質疑，凱可能是個死胎，批評媽媽的做法很誇張，竟然把這拿來炫耀。

報導指出，反彈聲浪一出，潔克森也證實，兒子確實已經當天使去了，並指其疑先天腹壁發育不全，導致腸子外露、胎死腹中，「當時氣力已耗盡的我，只能緊緊抱著死去的寶寶暗自垂淚」。

報導提到，潔克森解釋，分享照片只是想提高外界對胎死腹中嬰兒的關注，即便來不及見到這世界的美好，也能像正常的小朋友一樣，得到眾人的祝福，「這是他應有的權利」，以及提醒大家珍惜目前擁有的事物，「因為你永遠不曉得它何時會離你而去」。

報導引述，潔克森近日替凱舉行葬禮，並在兒子逝世1個月後，撰文悼念告訴寶寶，「這段日子漫長難熬，媽咪很想你，無論你離開多久的時間，我依然愛你，期盼你在天國能好好安息」。