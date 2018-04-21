6歲女童看足球比賽好無聊 場邊玩耍意外發現6500萬年前化石

美國奧勒岡州小女孩沃恩（Naomi Vaughan），去年6歲時陪姊姊參加足球比賽，意外在場邊發現一顆6500萬年前的菊石化石。（圖擷自Michigan Science Ctr推特）

2018-04-21 09:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國奧勒岡州小女孩沃恩（Naomi Vaughan）去年6歲時，在場邊看著姐姐參加足球比賽，後來她實在覺得很無聊，就在附近的泥土堆挖來挖去，找到一塊外型奇特的石頭，今年3月鑑定結果出來了，那竟然是一顆6500萬年前的菊石化石！

據《CNN》報導，沃恩撿到這棵「石頭」後，媽媽一眼就看出有不尋常之處，爸爸則在後來的訪談中笑稱，他完全看不出來那是甚麼東西。奧勒岡大學自然與文化歷史博物館古生物學館長瑞塔拉克（Greg Retallack）表示，菊石化石雖然很常見，但在該州非常罕見。

在某些情況下，菊石化石可用4萬至5萬美元購得（約新台幣117.8萬元至147萬元），但在金錢之外還有更寶貴的地方；瑞塔拉克回想自己60年前還是6歲男童時，在海灘上發現第一個屬於自己的化石，雖然那只是一個貝殼而已，卻讓他往後走上古生物學家的道路。

小女孩沃恩雖然沒想過自己的未來要做甚麼，但她非常高興菊石化石不會被別人帶走，自己可以繼續擁有化石。

瑞塔拉克說，他很期待有一天能看到沃恩成為奧勒岡大學古生物學的學生。