全球知名DJ艾維奇死亡 得年28歲

2018-04-21 04:44

〔中央社〕世界最成功的唱片音樂節目廣播員（DJ）之一艾維奇（Avicii）的代理人指出，艾維奇今天在阿曼（Oman）死亡，得年28歲。艾維奇曾幫助電子音樂在全球蔚為風潮。

法新社報導，2年前不尋常地宣布退休的瑞典籍DJ艾維奇，在阿曼首都馬斯開特（Muscat）行程中被發現死亡，聲明中未詳述原因。

他的經理人指出：「我們深感悲傷地宣布，已失去柏格林（Tim Bergling），即為人所知的艾維奇。」

艾維奇是率先突破主流、在過去10年期間將夜總會電子舞曲帶向前40大廣播電台的DJ之一。