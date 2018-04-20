中國兩款沙丁魚罐頭有線蟲 馬來西亞下架回收

2018-04-20 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞衛生部表示，從中國進口的兩款沙丁魚罐頭，被驗出含有線蟲（nematodes），已下令全面回收下架相關產品。

綜合媒體報導，馬來西亞衛生部總監拿督諾希山（Dr Noor Hisham Abdullah）表示，中國「TL Tan Lung」、「TLC」兩款番茄沙丁魚罐頭，違反食品法令，已下令進口商召回這些產品。

印尼食藥監管局4月初也發現市面上的鯖魚罐頭受到死蟲汙染，同樣展開回收。馬來西亞衛生部強調，會繼續監督進口沙丁魚及鯖魚罐頭的品質。