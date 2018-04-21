瑞典學院證實 諾貝爾文學獎得主名單遭外洩

負責頒發諾貝爾文學獎的瑞典學院證實，得主名單曾遭到外洩。（路透）

2018-04-21 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕負責頒發諾貝爾文學獎的瑞典學院（Swedish Academy）週五（20日）證實，過去在學院還沒頒獎前，有些得主的名字就提前遭外流。瑞典學院也承諾，將針對過時的舊規範，進行改革。

《路透》報導，瑞典學院成員、詩人佛拉斯鄧松（Katarina Frostenson）的丈夫阿爾諾（Jean-Claude Arnault），日前遭瑞典媒體踢爆曾對18名女性進行性侵、性騷擾。學院在調查阿爾諾的不當行為時，也發現得獎者名單在頒獎前，就提前遭到外洩。

瑞典學院表示，調查顯示，在諾貝爾文學獎的相關工作上，有發生違反學院保密規定的事件。但學院並未指出，是哪個來源將名單洩漏。

阿爾諾的律師表示，阿爾諾否認所有指控。律師指出，調查中也有包含將得獎名單洩漏的部份。

學院表示，諾貝爾文學獎的名譽，因大眾抨擊，已遭嚴重毀損，但今年的頒獎仍照常舉行。

此外，學院也指出，根據調查，有1名男成員也被發現，在不必要的親密關係中，有不正當的行為，但這並不「廣為人知」。學院也表示，會將相關調查移交到法律機構。