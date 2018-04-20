弄丟課本遭媽媽毒打 哥哥心疼緊抱滿身血9歲妹妹

2018-04-20 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕近日中國網路上流傳一段虐童影片，畫面中一名女童滿身是血、目光呆滯，哥哥坐在地上將她緊緊抱在懷中，看來相當無助。影片流出後網上一片震撼，經當地警方查證，確認事發地點為廣東湛江雷州市南興鎮，陳姓女童現年9歲，她只是不慎弄丟了一本課本，竟遭到媽媽毒打，身上多處受傷，臉和鼻子流著鮮血，送醫治療後已沒有大礙。

畫面中可見女童手腳上傷痕累累，臉上也掛著鮮血，女童不發一語，被她的哥哥緊緊抱著。當地媒體17日前往訪問，當時家中只有父親、哥哥和妹妹小琴（化名）。小琴父親受訪表示13日一雙兒女放學回家後，妻子發現女兒書包裡少了一本課本，隨即對她大聲責罵甚至暴打，女兒身上的多處傷痕，是妻子用衣架打的，臉部的流血則是用手掌摑到鼻子及嘴部引起的。他說事發當時自己正在田裡工作，因此並不知情，回家後看到這番情景氣憤不已，於是用手機拍下女兒的傷勢傳到岳父母家，「希望她娘家人給予批評，教育妻子」，未料影片一不小心外流出去，被網友瘋傳。

小琴的哥哥說：「妹妹說她的數學課本弄丟了，然後媽媽就追著她打」。對於妻子這番行為，小琴父親指稱她患有「經期狂躁症」，雖然平常有時候會打女兒，但從來沒有這次這麼嚴重。據悉，村幹部及群眾前來看望時，女童母親已承認自己做錯了。

為女童治療的醫護人員表示，女童到院時明顯遭人毆打，手腳等部位軟組織挫擦傷，經初步治療後沒有大礙，傷口慢慢癒合當中。事發後，多個相關部門及民間團體前往探望女童，並陸續有人捐款給女童一家人。根據報導，14日前女童一家已收到超過人民幣2萬元的捐款。