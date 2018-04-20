時代雜誌百大人物 女性、年輕入選人數創新高

入選者中年齡最小的是，演出爆紅影集《怪奇物語》的14歲童星米莉芭比布朗。（資料照，法新社）

2018-04-20 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國《時代》雜誌今日公布本年度全球百大人物，其中特別引人注目的是，今年名單中的女性人數、40歲以下人數均創下歷年新高，各有45人，而年紀最小的入榜者更僅有14歲。

綜合媒體報導，美國《時代》雜誌20日公布的百大人物，榜上共有45名女性，包括「#MeToo 」運動發起人伯克（Tarana Burke）、美國民主黨眾議院領袖裴洛西（Nancy Pelosi）、英國哈利王子未婚妻梅根·馬克爾（Meghan Markle）、美國女星蒂芬尼哈蒂什（Tiffany Haddish）等，40歲以下的入選者也有45位，其中年齡最小為演出爆紅影集《怪奇物語》的14歲童星米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）。

對於上榜年齡降低與女性比例提高的現象，《時代》雜誌總編費森塔爾（Edward Felsenthal）表示，這反映了現在社會中發揮影響力的方式正在改變，而且《時代》雜誌的百大人物，反映的是過去1年發生的事，而不是衡量人們權力大小的標準，他們不會拿某些知名人物一生做過的事，去與過去1年的事件相比。

美國《時代》雜誌從1999年起首次編列百大人物，2004年起開始固定每年公布新名單，上榜者被區分為先驅者、藝術家、領袖、偶像、巨頭五大類，在決定好百大人物的名單後，《時代》雜誌會邀請各界人士為入選者專門撰文、評價。