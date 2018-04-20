4歲女童不會「從1數到5」遭母親同居男友虐到皮開肉綻

2018-04-20 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯1名20歲男子不滿同居女友的4歲女兒不會從1數到5，因此使用皮帶往女孩的身上狠抽15下，讓她皮開肉綻，警方目前已將其逮捕，該名男子面臨7年有期徒刑。

綜合外媒報導，俄羅斯20歲的男子巴克拉姆（Bakhram）向警方示範自己如何用皮帶，往同居女友的4歲女兒身上狠抽15下，警方查出，巴克拉姆僅因女孩不會數數就痛下毒手，因此被控虐待兒童，關押至克拉斯諾亞爾斯克城（Krasnoyarsk）的看守所等候審判，女孩還有1名6歲的姊姊伊麗莎白（Elizaveta）曾被巴克拉姆教育，所幸並無受暴。

從警方的採證照片中可以看出，4歲女孩的頭部、背部、胸部、腹部與2條手臂，全都被皮帶抽打得傷痕累累，她的31歲母親瑪麗亞（Maria Belonogov）全程目睹男友施暴卻不發一語，供稱係因害怕自己也會成為施暴對象才沒有阻止，且事後也因害怕將孩子帶去醫院治療會東窗事發，害男友被捕，才會隱瞞案情。

受暴女孩與母親及其男友，以及母親前夫和另名房客，共同居住在出租公寓，45歲的母親前夫亞歷山大（Lodger Alexander）發現了她的傷勢，他對警方說「我怕這個女孩會死」，因此趕緊將她送醫才讓全案曝光，女孩現在住院治療，護士表示她能夠輕鬆地從1數到5，係因對繼父的恐懼才會讓她「凍結」。