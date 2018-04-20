《財星》2018偉大領袖榜首 美國反槍學生們奪下

美國《財星》（Fortune）雜誌19日公布2018年全球50位最偉大領導人，今年的榜首第1次不是由個人奪下，而是「一群人」─領導美國槍枝管制運動的學生們。（資料照，法新社）

2018-04-20 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國《財星》（Fortune）雜誌19日公布2018年全球50位最偉大領導人，今年的榜首第1次不是由個人奪下，而是「一群人」─領導美國槍枝管制運動的學生們。

綜合媒體報導，美國《財星》雜誌評選的全球50位最偉大領導人，第1名一反常態，不僅不是世界名人，反而是以發生槍擊案的道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas High School）為首的反槍學生們；第2名為對世界各種議題，包括平權、女性運動等一直保持關注的比爾蓋茲夫婦；第3名則是在世界各國掀起軒然大波的反性侵「#MeToo 」運動。

《財星》雜誌認為，奪冠的反槍學生反映出現今人們發揮領導力的方式已經不像過去一樣侷限，社交媒體與網路的普及，突破以往只能由上而下的領導方式，也能自下而上發揮領導力，像是反槍學生們就成功推動了80萬人參與的遊行。

另外，《財星》雜誌也特別舉出了今年分別奪下第14名的蘋果執行長庫克（Tim Cook）與第20名的印度人權律師傑辛（Indira Jaising）為例子，他們都使用了分割與分配的領導方式，透過將組織切割，創造總體更大的利益，《財星》更指出，這種下放權力的領導模式正是現在的趨勢，已經較少出現極權大企業的經營模式。