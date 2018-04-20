飛機也可以買「站票」？ 義公司設計出新款站位座椅

義大利1間公司設計出了新款的飛機座椅，是半站半坐的馬鞍式座椅，不僅大幅增加了飛機的多餘空間，買「站位」的乘客，也能因為馬鞍式座椅，比較不容易疲累。（圖翻攝自「Aviointeriors」網站）

2018-04-20 20:35

〔即時新聞／綜合報導〕不只是火車、公車可以賣站票，或許在未來幾年內，連飛機也可以賣站票。義大利1間公司設計出了新款的飛機座椅，是半站半坐的馬鞍式座椅，不僅大幅增加了飛機的多餘空間，買「站位」的乘客，也能因為馬鞍式座椅，比較不容易疲累。

綜合媒體報導，義大利公司「Aviointeriors」早在2010年就已經設計出了第1代的飛機站位座椅「Skyrider」，但由於當時未通過美國聯邦航空總署（FAA）的標準，沒有航空公司願意採用，而時隔8年推出的第2代「Skyrider2.0」，除了更改了部分材質也改變了外觀，從藍色改版成黃色。

「Aviointeriors」公司指出，「Skyrider2.0」的設計比傳統座椅減少50%的重量，可以為航空公司增加20%的營利。而兩腿間放有軟墊的馬鞍式座椅設計，也能為站位的乘客保持「足夠的舒適度」，但「Aviointeriors」並未說明「足夠的舒適度」究竟有多舒適。

不過「Skyrider2.0」目前距離實用還有一段距離，由於站立會使乘客的頭頂高度更高，但為了安全，乘客的頭頂與機艙頂必須有一定的距離，站位座椅意味著在設計機艙時要調整機上置物空間的高度，也許乘客的隨身行李大小必須縮小。不過1間航空公司的代表也指出，雖然站位座椅不會馬上實行，但這絕對是短程航班未來的趨勢。