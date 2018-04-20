研究：幾百年後 牛可能成為地表最大哺乳動物

最新研究顯示，幾百年後，牛將成為陸上最大的哺乳動物。（路透）

2018-04-20 19:46

〔即時新聞／綜合報導〕近日一項刊登在《科學》的最新研究指出，早期人類從非洲遷徙到別處後，大型動物成為人類的主食來源，卻間接造成陸上的大型動物滅絕，包括猛瑪象、劍齒虎等。該研究人員預測，幾百年後，地球上陸地最大的哺乳動物可能為牛隻。

19日《科學》期刊發布最新一期，「人類從非洲出走之後，影響大型動物滅絕的研究」，主導研究的史密絲（Felisa Smith）教授指出，隨著人類遍佈在歐亞大陸，哺乳動物的縮小情況越來越普遍，例如，澳洲地區，哺乳動物的體重為12.5萬年前的十分之一；而北美地區，陸上的哺乳動物平均身體體積由98公斤縮小至7.6公斤。

除了上述數據的研究，也有其他大型動物滅絕的原因，但研究人員強調，主要原因為人類的獵捕容易導致大型動物的滅絕。研究人員也提到，「再過幾百年，地球上最大的哺乳動物可能是重約900公斤的馴養牛隻」，其他大型動物，包括大象、長頸鹿和河馬等將再也不會見到。

儘管上述研究顯示大型動物的困境，但其他學者對此研究表示懷疑，他們認為，現今對野生動物的保育措施提升，避免牠們受到滅絕的危機；也有其他研究持相反看法，「大象等大型動物更可能因保護區而受惠。」。