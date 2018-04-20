亞馬遜員工年薪不到3萬美元 貝佐斯竟為其59倍

亞馬遜日前公佈其去年中階員工年薪，低於3萬美元。（法新社）

2018-04-20 16:42

〔即時新聞／綜合報導〕亞馬遜（Amazon）2017年居美國電商產業龍頭，但日前公布，去年中階員工年薪竟低於3萬美元（約88萬台幣），遠不及其他科技公司。

綜合外媒報導，透過亞馬遜給美國證券交易委員會（SEC）的年度文件發現，2017年中階級員工的年薪為2萬8446美元（約84萬台幣）。亞馬遜發言人指出，這個薪酬的數據橫跨許多國家和不同職位，亞馬遜在雇用員工上十分彈性，涵蓋兼職和全職工作，在全球超過50個國家聘請員工，中階薪水包含各領域的人才。並表示，公司提供高度競爭力的工資和福利，包括公司股票、健康保險和退休金儲備、創新的育嬰假，並透過我們的職業選擇計畫（Career Choice）提供需要的就業訓練。

據了解，亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）在2017年年薪為168萬1840美元（約4976萬台幣），已經是中階員工的59倍。而同為科技公司的Facebook所公布的員工年薪則高於24萬美元（約710萬台幣），美國快遞公司優比速（UPS）內的中階員工薪資也達53433美元（約158萬台幣）。