備忘錄揭密 普廷對川普炫耀「俄國有最美妓女」

美國聯邦調查局前局長柯米與川普的對話備忘錄昨天公開,其中川普透露,普廷曾對他吹噓俄國擁有世界上最美的妓女。(歐新社)

2018-04-20 16:34

〔即時新聞/綜合報導〕美國司法部19日向國會交付聯邦調查局前局長柯米(James Comey)與總統川普的對話備忘錄,其中川普透露,俄羅斯總統普廷曾對他吹噓「俄國有全世界最美麗的妓女(the most beautiful hookers in the world)」。

綜合外媒報導,這則備忘錄與川普2013年訪俄期間傳出召妓,並在飯店享受金色沐浴(Golden Shower)的傳聞有關,該傳聞去年1月爆發後引發輿論譁然,柯米同年2月前往白宮與川普短暫會面,川普痛批該傳言是「無稽之談」,但也對柯米透露,普廷曾向他炫耀「俄羅斯有全世界最美麗的妓女」。

去年5月遭川普開除的FBI前局長柯米的回憶錄「高等忠誠:真實、謊言與領導力」(A Higher Loyalty:Truth, Lies, and Leadership,暫譯)17日正式上市,其中有提及川普在召妓傳聞盛行當下十分擔憂,曾坦言「若妻子因此產生1%的懷疑,都會使我非常困擾」。

根據該書內容,川普曾在2017月1月11日,該傳聞剛爆發時致電柯米,堅稱「自己有潔癖,絕不可能容許其他人在身邊撒尿,絕不!」

對於最新披露的備忘錄內容,川普稍早在推特發文回應,稱柯米的備忘錄公開的內容,清楚顯示其中沒有勾結(No collusion),也沒有妨礙調查(No obstruction),反倒可看出柯米洩漏機密資訊,質疑外界「難道還要繼續獵巫(witch hunting)嗎?」