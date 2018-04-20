備忘錄揭密 普廷對川普炫耀「俄國有最美妓女」

美國聯邦調查局前局長柯米與川普的對話備忘錄昨天公開，其中川普透露，普廷曾對他吹噓俄國擁有世界上最美的妓女。（歐新社）

2018-04-20 16:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國司法部19日向國會交付聯邦調查局前局長柯米（James Comey）與總統川普的對話備忘錄，其中川普透露，俄羅斯總統普廷曾對他吹噓「俄國有全世界最美麗的妓女（the most beautiful hookers in the world）」。

綜合外媒報導，這則備忘錄與川普2013年訪俄期間傳出召妓，並在飯店享受金色沐浴（Golden Shower）的傳聞有關，該傳聞去年1月爆發後引發輿論譁然，柯米同年2月前往白宮與川普短暫會面，川普痛批該傳言是「無稽之談」，但也對柯米透露，普廷曾向他炫耀「俄羅斯有全世界最美麗的妓女」。

去年5月遭川普開除的FBI前局長柯米的回憶錄「高等忠誠：真實、謊言與領導力」（A Higher Loyalty：Truth, Lies, and Leadership，暫譯）17日正式上市，其中有提及川普在召妓傳聞盛行當下十分擔憂，曾坦言「若妻子因此產生1%的懷疑，都會使我非常困擾」。

根據該書內容，川普曾在2017月1月11日，該傳聞剛爆發時致電柯米，堅稱「自己有潔癖，絕不可能容許其他人在身邊撒尿，絕不！」

對於最新披露的備忘錄內容，川普稍早在推特發文回應，稱柯米的備忘錄公開的內容，清楚顯示其中沒有勾結（No collusion），也沒有妨礙調查（No obstruction），反倒可看出柯米洩漏機密資訊，質疑外界「難道還要繼續獵巫（witch hunting）嗎？」