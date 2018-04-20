傳末日行星4/23「撞地球」 陰謀論者親闢謠「假新聞！」

近日網路謠傳末日行星「尼比魯」星會在2018年4月23日撞擊地球，但陰謀論者邁德（David Meade）闢謠表示，這些是「假新聞」。圖為地球示意圖。（歐新社）

2018-04-20 15:23

〔即時新聞／綜合報導〕有陰謀論者預言，蘇美爾人神話中的「尼比魯」（Nibiru）神其實是1顆星球，而「尼比魯」會於21世紀初撞擊地球造成末日。近日網路謠傳「尼比魯」會在2018年4月23日撞擊地球，但陰謀論者邁德（David Meade）親自闢謠表示，這些是「假新聞」。

綜合外電報導，美國陰謀論者邁德（David Meade）曾預言「尼比魯」星會在2017年9月23日撞擊地球造成末日，但預言沒有實現。然而邁德近日宣稱，末日依然會在2018年期間開始。

邁德14日在陰謀論網站「X星球新聞網」（Planet X news）中指出，有媒體報導他曾說「尼比魯」會在2018年4月23日撞擊地球，但邁德表示，自己只說過「末日」會從2018年開始，沒說「尼比魯」星撞擊的確切日期，還稱這些是「假新聞」！

美國太空總署NASA也解釋，「尼比魯」星只是網路謠言。NASA科學家莫里森（ Dr David Morrison）指出，「沒有相關照片、沒有星體追蹤，天文觀測也沒發現『尼比魯』星，且大概永遠不會發現。但謠言會不斷出現」。