避免誤為瑞士 史瓦濟蘭改名伊史瓦帝尼

2018-04-20 14:27

〔中央社〕史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世今天宣布，為避免外國人分不清史瓦濟蘭（Swaziland）和瑞士（Switzerland），國名將改為伊史瓦帝尼王國（Kingdom of eSwatini，暫譯）。

英國廣播公司（BBC）報導，非洲最後一位專制君主、史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）在慶祝脫離英國獨立50週年當天，宣布國家改名。新的國名「伊史瓦帝尼」意為「史瓦濟人的土地」。

事實上，恩史瓦帝三世去年在聯合國發表演說，以及2014年國會開議時，已經使用新的國名。

國家改名並不像獨立那樣複雜，還牽涉到國旗和國界問題。不過，還是有很多需要注意的考量因素。

哪些地方用到國名？

比如說，在國家根本大法憲法中，史瓦濟蘭出現超過200次，國家的航空公司叫史瓦濟蘭航空（Swaziland Airlink）。鈔票和硬幣上則都印有史瓦濟蘭中央銀行的字眼。

另外還有官方機構，像政府官網目前還沒改為新國名，軍隊和警力也還掛著舊國名。

此外，史瓦濟蘭也必須向聯合國和大英國協等國際組織註冊新國名。

在更實務層面上，網域名稱也都使用源自舊名史瓦濟蘭的字母，可能也要一併改，以及史瓦濟蘭運動員參加國際賽事所穿的制服。

更換網域名稱恐怕也沒那麼簡單，這點南蘇丹（South Sudan）最清楚。南蘇丹獨立後不久想註冊網域名稱為ss，卻發現很難不跟納粹德國的納粹親衛隊（Schutzstaffel，SS）產生聯想。

邊界的路標和郵票可能也要跟著國名一起改。

哪些東西不用改？

也許是幸運，史瓦濟蘭的名稱根本沒出現在國歌裡。而史瓦濟蘭護照上雖有英文與法文的原國名，但因下方已有新國名伊史瓦帝尼（eSwatini），儘管字體較小，但護照或許毋需立即更改。

非洲南部其他國家在脫離殖民地獨立後多已改名，像是貝川納蘭（Bechuanaland）改名波札那共和國（Botswana）、羅德西亞（Rhodesia）變身辛巴威共和國（Zimbabwe）、尼亞薩蘭（Nyasaland）易名馬拉威共和國（Malawi）。

但各界對國名改為伊史瓦帝尼的決定，反應不一。

雖然有些人開心能擺脫舊國名，但其他人認為此舉轉移對國內其他更迫切議題的注意力，像是高貧窮率和高愛滋病毒（HIV）感染率。